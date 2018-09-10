Тренер по физподготовке ушел из "Урала"

"Урал" на официальном сайте объявил о том, что испанский тренер по физической подготовке Хесус Пуэнте Солана покинул команду. Екатеринбуржцы поблагодарили специалиста за проделанную работу и профессионализм, а также пожелали ему успешного продолжения карьеры.

"Мое время в качестве тренера команды подошло к концу, – сказал Солана. – Я чрезвычайно горжусь тем, что был частью оранжевой семьи, и я навсегда останусь "шмелем"! Я благодарен за возможность поработать здесь и доволен своей работой, так как я отдал все 100 процентов, и работал со всей страстью, которую я испытываю к этому виду спорта. Миллионы благодарностей игрокам за то, что они выполняли мои упражнения с профессионализмом, а также всем членам клуба, которые всегда с добротой ко мне относились. Хочу выделить поклонников команды за их энергию и поддержку. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо! Невозможно назвать всех людей, которые останутся навсегда в моей памяти, но я хочу особо упомянуть фантастического Андрея Тиунова, за то что сделал мою жизнь в России немного легче. Давай, команда!"

37-летний испанец работал в российском клубе с октября прошлого года.