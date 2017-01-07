Тренер по физподготовке Кауберх покинул "Крылья Советов"

Тренер "Крыльев Советов" по физподготовке Барт Кауберх покинул клуб. Специалист отметил, что решение о переезде в Россию два с половиной года назад было правильным.
– Очень рад, что два с половиной года назад вместе с Франком Веркаутереном приехал в Россию и достиг поставленных целей, – цитирует VoetbalNieuws Кауберха. – Хочу поблагодарить руководителей клуба, болельщиков и, безусловно, игроков. В России мне очень понравилось.
Belgian @BartCaubergh doesn't return to Samara for the second part of the competition. He worked in Russia for 2,5 years. pic.twitter.com/Et1rVSoVPo– BFCPro (@BFCprof) 7 января 2017 г.