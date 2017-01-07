19:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тренер по физподготовке Кауберх покинул "Крылья Советов"

0
0
0

Тренер "Крыльев Советов" по физподготовке Барт Кауберх покинул клуб. Специалист отметил, что решение о переезде в Россию два с половиной года назад было правильным.

– Очень рад, что два с половиной года назад вместе с Франком Веркаутереном приехал в Россию и достиг поставленных целей, – цитирует VoetbalNieuws Кауберха. – Хочу поблагодарить руководителей клуба, болельщиков и, безусловно, игроков. В России мне очень понравилось.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ