Тренер Пилипчук отсутствует на тренировке "Спартака"

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук отсутствует на тренировке команды, которая готовится к матчу 29-го тура чемпионата с "Ростовом", передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Ранее "СЭ" сообщал, что Пилипчук может быть отстранен от тренировок с основным составом уже сегодня. Такое решение может быть принято клубом по корпоративным соображениям – тренер ранее объявил об уходе из команды, не поставив, по всей видимости, в известность клуб.

"Спартак" примет "Ростов" на своем поле 5 мая, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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