"Тренер начал выпивать, команда играет плохо". Мем о "Енисее"

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис в своем Твиттере опубликовал мем, посвященный инциденту с главным тренером красноярского клуба Дмитрием Аленичевым. 46-летний специалист в понедельник был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

- Тренер начал выпивать. Команда играет плохо. Я схожу с ума, - такие фразы присутствует на картинке, опубликованной Меркисом.

Аленичев в интервью "СЭ" заявил, что пил безалкогольное пиво.

"Енисей" после 14 туров занимает последнее место в премьер-лиге, имея в активе 6 очков.

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