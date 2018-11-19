15:37 | Футбол — РПЛ

"Тренер начал выпивать, команда играет плохо". Мем о "Енисее"

Мем о "Енисее". Фото Твиттер Станислава Меркиса
Мем о "Енисее". Фото Твиттер Станислава Меркиса
Обсудить
6

Пресс-атташе "Енисея"  Станислав Меркис в своем Твиттере опубликовал мем, посвященный инциденту с главным тренером красноярского клуба Дмитрием Аленичевым. 46-летний специалист в понедельник был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

- Тренер начал выпивать. Команда играет плохо. Я схожу с ума, - такие фразы присутствует на картинке, опубликованной Меркисом.

Аленичев в интервью "СЭ" заявил, что пил безалкогольное пиво.

"Енисей" после 14 туров занимает последнее место в премьер-лиге, имея в активе 6 очков.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто главный претендент на золото в чемпионате России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
6
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...