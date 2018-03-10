Тренер молодежки "Спартака": "Особенно переживаем за Солтмурада Бакаева, которому предстоит операция"

Главный тренер молодежки "Спартака" Алексей Лунин на пресс-конференции после встречи 22-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (1:0) заявил, что полузащитнику красно-белых Солтмураду Бакаеву потребуется операция.

Бакаев, как и Одри Йола Зепатта и Петр Володкин, был заменен из-за травмы еще в первой половине матча.

– Сегодня мы были сильнее соперника по всем показателям: и в контроле мяча, и по движению, – приводит пресс-служба красно-белых слова Лунина. – Единственное, чего не удалось, – забить больше одного мяча. Считаю, что нам нужно было побеждать с более крупным счетом. С другой стороны, мы давно не выигрывали в молодежном первенстве, причем из восьми предыдущих встреч шесть завершили вничью. Поэтому сегодняшняя победа важна для наших молодых футболистов.

– Три травмы еще до перерыва повлияли на ход встречи?

– Конечно. Из строя выбыли важные для команды игроки. Особенно мы переживаем за Солтмурада Бакаева, которому предстоит операция.

18-летний Бакаев в нынешнем розыгрыше чемпионата России среди молодежных команд провел 18 игр и забил два гола.