Тренер молодежки "Локомотива": "Мы сыграли плохо против "Уфы"

Главный тренер молодежки "Локомотива" Александр Катасонов после поражения от "Уфы" (0:2) в матче 13-го тура первенства России отметил, что тяжело победить, когда наносишь всего один удар по воротам. Он также добавил, что игрокам не хватило активности и агрессии в атаке.

– Когда наносишь всего один удар по воротам, тяжело победить. При этом я бы не сказал, что соперник владел преимуществом, скорее мы сыграли плохо, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Катасонова. – Функциональное состояние ребят оставляло желать лучшего.

По игровым качествам они должны быть сильнее футболистов "Уфы", но ничего не получилось. Не хватило активности и агрессии в атаке. Илья Рубцов, наш основной форвард, пропускал игру из-за перебора карточек, а говорить о командном взаимодействии не приходится.

Что касается второго гола, мы говорили, что "Уфа" при стандартах приходит в штрафную большими силами, но потеряли концентрацию и пропустили.