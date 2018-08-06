Тренер молодежки "Анжи-м": "Мы три дня не тренировались до игры с "Уфой", но эта победа снимет груз с ребят"

Главный тренер молодежного состава "Анжи" Гамаль Бабаев в интервью "СЭ" подвел итоги матча 2-го тура молодежного первенства России с "Уфой". Махачкалинская команда преодолела 2200 километров на автобусе, чтобы попасть на этот матч, и добилась победы со счетом 1:0.

– Как мы и ожидали, дорога сказалась на ребятах, – отметил Бабаев. – Предыгровой тренировки в Уфе не было, мы три дня до игры не занимались. По ребятам было видно – не было свежести, ножки были тяжелые, действия замедленные. В первом тайме попытались сыграть в свой футбол, но соперник навязал нам борьбу. Во втором тайме мы договорились с ребятами упростить игру и сыграть от обороны на контратаках. Я как раз выпустил трех быстрых форвардов.

У нас были моменты, соперник тоже попал в стойку – игра была неплохая, но было видно, что нас может не хватить на всю игру. В концовке на помощь пришел стандарт, наш капитан забил победный гол.

– Все сошли с ума, наверное?

– Конечно! Мы не знали, начнем ли вообще этот сезон. А теперь мы победили – это снимет груз с ребят! (Игорь НОВИКОВ)