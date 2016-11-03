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Тренер "Локомотива" Оганесян приглашен в штаб сборной Армении

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48-летний тренер "Локомотива" Саркис Оганесян приглашен в штаб сборной Армении, информирует официальный сайт железнодорожников. В качестве игрока Оганесян провел 16 матчей за сборную Армении и был ее капитаном.

– В сборной Армении недавно сменился тренер – команду принял Артур Петросян. Позвонил ему, чтобы поздравить, а он предложил помочь в национальной команде, – сказал Оганесян. – Я посоветовался с Юрием Павловичем Семиным и получил от него положительный ответ. Свое согласие дал президент "Локомотива" Илья Геркус.

Работа в сборной Армении не помешает работе в "Локомотиве". Я буду помогать готовить национальную команду к отборочным матчам чемпионата мира. Надеюсь, что после неудачного старта у нас все наладится. Конечно, уже получил много поздравлений. Люди звонят, спрашивают и желают удачи.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14171

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