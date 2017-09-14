Тренер "Индепендьенте": "Нам будет сложно заменить Ригони"

Главный тренер "Индепендьенте" Ариэль Олан отметил, что команде нужно время, чтобы пережить потерю полузащитника Эмилиано Ригони. Хавбек летом перешел в "Зенит" и уже успел дебютировать в составе питерцев в матче чемпионата России с "Динамо" (0:0).

- Нам трудно заменить Ригони, - приводит AS слова Олана. - Он забил 12 мячей, является скоростным игроком с хорошим ударом с обеих ног. Он отлично работает с мячом и хорошо играет на втором этаже. Поэтому найти замену нелегко. Чтобы перестроить игру команды, необходимо время.