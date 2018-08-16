Тренер ЦСКА: "Создается новая команда, и пока мы только в начале пути"

Помощник главного тренера ЦСКА Александр Ермакович в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" рассказал о специфике работы с молодыми игроками. Специалист признал, что сезон-2018/19 является для армейцев переходным.

– Абель Эрнандес и Ильзат Ахметов полностью провели второй тайм против "Ростова". Оба игрока, недавно появившиеся в ЦСКА, к тому моменту уже были готовы отыграть по 45 минут?

– Возможно, для Абеля это было многовато. Он перешел к нам за несколько дней до матча, успел провести всего две тренировки. Однако учитывая происходившее на поле до перерыва, нужно было что-то предпринимать. Опыт и класс Эрнандеса могли помочь нам переломить ситуацию. Думаю, этот тайм пошел ему на пользу. То же самое можно сказать и об Ахметове. И уже в матче с "Енисеем" они действовали более продуктивно.

– В чем состоит специфика работы с молодыми футболистами?

– Задача в том, чтобы довести их до основного состава. Раскрыть потенциал, сделав упор на сильные качества, адаптировать к нашей команде и чемпионату. Выжать из них максимум. Вместе с тем, среди новичков ЦСКА есть и опытные, состоявшиеся футболисты – Хердур Магнуссон и Абель Эрнандес. Классные мастера, которых также необходимо грамотно вписать в нашу игру.

– По-вашему, молодежь понимает, какой шанс ей выпал в нынешней ситуации?

– Надеюсь, да. По крайней мере, то, с какой самоотдачей работают игроки, настраивает на позитивный лад. Ну а дальше все зависит только от них самих. Ребята талантливы, но впереди много работы.

– По-вашему, этот сезон можно назвать переходным для армейцев? Или даже на фоне таких перемен команда способна решать большие задачи уже сейчас?

– Нынешний сезон, вне всякого сомнения, именно переходным и становится. Безусловно, мы понимаем, в каком клубе находимся, но на сегодняшний день, повторю, надо идти от матча к матчу, понимая, что любая игра для нас очень важна. Необходимо набраться терпения. Создается новая команда, и пока мы только в начале пути. Нужно работать, работать и еще раз работать.

Напомним, после трех туров ЦСКА занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 2 очка. Армейцы сыграли вничью с "Крыльями Советов" (0:0) и "Енисеем" (1:1), а также проиграли "Ростову" (0:1).