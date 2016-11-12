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Тренер "Арсенала" пройдет стажировку в "Краснодаре

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Старший тренер "Арсенала" Андрей Козлов пройдет стажировку в "Краснодаре", сообщает официальный сайт клуба. Пройдет она в рамках учебы в академии тренерского мастерства. Следующим летом Козлов будет сдавать экзамены на лицензию категории Pro. Козлов завершил карьеру футболиста в 2007 году, а в тренерский штаб "Арсенала" входит с начала сезона-2015/16. 5 октября он числился исполняющим обязанности главного тренера туляков после отставки Сергея Павлова и до назначения Сергея Кирьякова.

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/stazhirovka-v-krasnodare/

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