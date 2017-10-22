Тренер "Амкара": "В концовке матча со "Спартаком" мы могли и выиграть"

Тренер "Амкара" Горан Алексич после матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) отметил, что красно-белые пытались играть в пас. Он подчеркнул, что команда из Перми перестроилась и хорошо сыграла в обороне.

- "Спартак" пытался делать все, что он обычно и делает, - сказал Алексич. - Они играли в пас, меняли стороны, часто переводили мяч с одного фланга на другой. Сначала у нас были проблемы, но потом мы перестроились и достаточно дисциплинированно сыграли в обороне. У "Спартака" получалось играть на контратаках. Они были более опасны, чем в позиционных атаках.

У нас несколько игроков травмированы, но мы остаемся одной командой. Игра со "Спартаком" показала, что у нас есть своя философия, которая дает результат в последнее время. Игроки понимают ее и выполняют задачи, которые стоят перед ними. "Амкар" организованно защищается, поэтому сопернику сложно создавать голевые моменты. В концовке матча со "Спартаком" мы могли и выиграть.