Тренер "Амкара" Алексич: "Локомотив" ничем не удивил"

Тренер "Амкара" Горан Алексич после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что соперник ничем не удивил. Он также добавил, что результат встречи оказался закономерным.

– "Локомотив" ничем не удивил. Все было так, так и ожидали, – сказал в интервью клубной пресс-службе Алексич. – Они много играли в пас, пытались проникнуть через центральную линию обороны, исполнили очень много навесов, стандартов. Мы ко всем этим моментам готовились. Конечно, самое главное, что использовали свои моменты. Оборонялись, боролись. Игроки отдали все силы на поле. Считаем, что результат матча оказался закономерным.

Юрий Семин: "Судья начудил"