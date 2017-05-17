Трех фанатов ЦСКА задержали в Казани за нацистскую символику

Сегодня в Казани перед матчем между "Рубином" и ЦСКА полиция задержала трех футбольных болельщиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, они привлечены к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

В отношении болельщиков московского клуба (одному из болельщиков 27 лет, другому – 23 года, третьему – 19 лет), составлены протоколы по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций".

Для обеспечения охраны общественного порядка задействованы более 2500 сотрудников полиции, а также военнослужащие Росгвардии.

Матч 29-го тура чемпионата России "Рубин" – ЦСКА состоится сегодня, начало встречи – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию встречи.