Трех фанатов ЦСКА задержали в Казани за нацистскую символику

Сегодня в Казани перед матчем между "Рубином" и ЦСКА полиция задержала трех футбольных болельщиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, они привлечены к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.
В отношении болельщиков московского клуба (одному из болельщиков 27 лет, другому – 23 года, третьему – 19 лет), составлены протоколы по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций".
Для обеспечения охраны общественного порядка задействованы более 2500 сотрудников полиции, а также военнослужащие Росгвардии.
Матч 29-го тура чемпионата России "Рубин" – ЦСКА состоится сегодня, начало встречи – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
marksan
Комс____ Из психушки на матч отпустили? Хоть понял, что написал или хотел отобразить на экране?
17:51
marksan
Что-то сумлеваюсь я, однако! Местные менты в Казани давно на слуху! Это не у них ли целое отделение разогнали за насилие над задержанными?
17:50
Комс
ЦСКА головного мозга
17:46