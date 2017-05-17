17:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Трех фанатов ЦСКА задержали в Казани за нацистскую символику

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Сегодня в Казани перед матчем между "Рубином" и ЦСКА полиция задержала трех футбольных болельщиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, они привлечены к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

В отношении болельщиков московского клуба (одному из болельщиков 27 лет, другому – 23 года, третьему – 19 лет), составлены протоколы по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций".

Для обеспечения охраны общественного порядка задействованы более 2500 сотрудников полиции, а также военнослужащие Росгвардии.

Матч 29-го тура чемпионата России "Рубин" – ЦСКА состоится сегодня, начало встречи – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://mvd.tatarstan.ru/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Комс____ Из психушки на матч отпустили? Хоть понял, что написал или хотел отобразить на экране?

17:51

marksan

Что-то сумлеваюсь я, однако! Местные менты в Казани давно на слуху! Это не у них ли целое отделение разогнали за насилие над задержанными?

17:50

Комс

ЦСКА головного мозга

17:46