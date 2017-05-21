Травма Мевли оказалась несерьезной

С защитником "Ростова" Михой Мевлей, получившим травму в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:2), все в порядке, информирует клубная пресс-служба. Напомним, что футболист в одном из эпизодов боролся с нападающим соперника Михалом Дюришем. Защитник оказался на газоне, а форвард, падая, наступил ему на голову. У ростовчанина после рассечения началось обильное кровотечение.

Кроме того, отмечается, что Сесар Навас и Тимофей Калачев получили травмы бедра. У хавбека Хорена Байрамяна диагностировано повреждение голеностопа.

Трансляция матча "Оренбург" – "Ростов"