 Травма Мевли оказалась несерьезной. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
21:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Травма Мевли оказалась несерьезной

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С защитником "Ростова" Михой Мевлей, получившим травму в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:2), все в порядке, информирует клубная пресс-служба. Напомним, что футболист в одном из эпизодов боролся с нападающим соперника Михалом Дюришем. Защитник оказался на газоне, а форвард, падая, наступил ему на голову. У ростовчанина после рассечения началось обильное кровотечение.

Кроме того, отмечается, что Сесар Навас и Тимофей Калачев получили травмы бедра. У хавбека Хорена Байрамяна диагностировано повреждение голеностопа.

Трансляция матча "Оренбург" – "Ростов"

Дополнительная информация

https://twitter.com/rostovfc/status/866316907850412032

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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199

Безбородов всегда душит Ростов, тем более газпромовская команда. Слава богу травмы не очень тяжёлые. Если Курбан останется, то следующий чемпионат выиграет Ростов.

22:45

СашаРичагин

Надеюсь, "Оренбург" проиграет в стыках. Это не футбол, а бои без правил.

22:18