Травма Мевли оказалась несерьезной

С защитником "Ростова" Михой Мевлей, получившим травму в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:2), все в порядке, информирует клубная пресс-служба. Напомним, что футболист в одном из эпизодов боролся с нападающим соперника Михалом Дюришем. Защитник оказался на газоне, а форвард, падая, наступил ему на голову. У ростовчанина после рассечения началось обильное кровотечение.
Кроме того, отмечается, что Сесар Навас и Тимофей Калачев получили травмы бедра. У хавбека Хорена Байрамяна диагностировано повреждение голеностопа.
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Безбородов всегда душит Ростов, тем более газпромовская команда. Слава богу травмы не очень тяжёлые. Если Курбан останется, то следующий чемпионат выиграет Ростов.
22:45
СашаРичагин
Надеюсь, "Оренбург" проиграет в стыках. Это не футбол, а бои без правил.
22:18