Травма Козлова оказалась несерьезной

Защитник "Динамо" Алексей Козлов, замененный в матче чемпионата России со "Спартаком" (1:2) из-за травмы голеностопа, готовится к следующей встрече в плановом режиме.

Козлов в первом тайме был заменен на Себастьяна Хольмена. После игры главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов сказал, что футболист подвернул голеностоп.

- Тяжелой травмы у него нет, пока все нормально, готовимся к матчу (с "Оренбургом") в плановом режиме, а уже перед игрой главный тренер будет решать, сможет он выйти или нет, - цитирует РИА Новости врача "Динамо" Александра Ярдошвили.

Следующий матч "Динамо" проведет 2 сентября, в шестом туре чемпионата России команда примет "Оренбург".