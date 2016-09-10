Траоре оформил дубль в матче ЦСКА – "Терек"

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре оформил дубль в матче с "Тереком". На 38-й минуте он получил мяч от Александра Головина, вошел в штрафную и точно пробил под перекладину. Первый мяч армейцы, которые проводят свой дебютный официальный матч на "Арене ЦСКА", забили на 27-й минуте. Сделал это также Траоре.

Трансляция матча и видео опасных моментов