Траоре оформил дубль в матче ЦСКА – "Терек"

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре оформил дубль в матче с "Тереком". На 38-й минуте он получил мяч от Александра Головина, вошел в штрафную и точно пробил под перекладину. Первый мяч армейцы, которые проводят свой дебютный официальный матч на "Арене ЦСКА", забили на 27-й минуте. Сделал это также Траоре.
Platinum1991
Есть ДУБЛЬ на армейском стадионе! УРА! Ласина Траоре забивает свой первый мяч в ворота Терека! 26 минута ГООООЛ!!! Траоре! 1:0! И вот, в первой игре на новом стадионе, ЦСКА открывает счёт в матче с Тереком! Пошёл сейчас филигранный заброс Дзагоева к правому краю чужой штрафной, где теперь, понятное дело, смог его спокойно обработать Фернандес. Марио в касание перевёл мяч головой вдоль вратарской Городова, после чего, выставленной вперёд ногой, добрался таки до неё Траоре, и забивает первый гол в сетку ворот Терека примерно с двух метров! Ласина Траоре забивает свой второй мяч в ворота Терека! 38 минута ГООООЛ!!! Траоре! 2:0! Как по нотам разыграли сейчас голевую атаку армейцы! Принял тут чуть ранее вновь мяч вблизи от чужой штрафной Головин, после чего перевёл он его левее на Дзагоева. Ну, а Алан пасанул следом в касание к правому краю владений Городова аккурат на ногу Траоре. Ласина сходу, прямиком выстрелил под ближнюю от себя крестовину и точно в девятку забивает свой ВТОРОЙ гол в этом матче! ПОЗДРАВЛЯЕМ Ласина Траоре с ДУБЛЕМ - с первым и со вторым ЗАБИТЫМИ голами на "Арене ЦСКА"! Дай Бог НЕ ПОСЛЕДНИЕ! Ласина Траоре очень старается и он был вознаграждён УЖЕ двумя ГОЛАМИ! Вперёд ПФК ЦСКА! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
21:48
Platinum1991
Есть ДУБЛЬ на армейском стадионе! УРА! Ласина Траоре забивает свой второй мяч в ворота Терека! ПОЗДРАВЛЯЕМ Ласина Траоре с ДУБЛЕМ - с первым и со вторым ЗАБИТЫМИ голами на "Арене ЦСКА"! Дай Бог НЕ ПОСЛЕДНИЕ! Ласина Траоре очень старается и он был вознаграждён УЖЕ двумя ГОЛАМИ! Вперёд ПФК ЦСКА! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
21:37