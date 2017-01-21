Траоре и загадочный Джафар - в атаке ЦСКА против "Волена"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против "Волена". На острие атаки с первых минут выйдет Ласина Траоре. Также в "старте" выйдет находящийся на просмотре нападающий Джафар. Отметим, что пресс-служба клуба с юмором подошла к представлению потенциального новичка армейцев. На схеме вместо футболиста изображен герой мультфильма "Аладдин" и его тезка - визирь Джафар.
Наш состав на #ЦСКАВолен! Загадочный Джафар выйдет с первых минут 👀 pic.twitter.com/5JJeMAfqUZ– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 21 января 2017 г.
Mark Krass
Гаттузо зол!, чтож вы из последних 4 чемпионатов 3 просрали эти пидальным?)) лошары пидерские))
19:40
Гаттузо зол!
пидальные его на ближайшем рынке нашли.
17:24
ДОЗВОН ГУБЕР
АУ, коне--болелы, а кто--нибудь видел жену ВАШЕГО "гениального менеджера" вживую??? Она, случаем, не из племени "тумба--юмбо" ??? Чтой-то ОН у вас прётся по ВСЯКИМ "чунгам--чангам"...
17:10
BeeBop
shpasic...)))
17:04
shpasic
можно ещё было вместо Траоре полено нарисовать
16:43