16:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Траоре и загадочный Джафар - в атаке ЦСКА против "Волена"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против "Волена". На острие атаки с первых минут выйдет Ласина Траоре. Также в "старте" выйдет находящийся на просмотре нападающий Джафар. Отметим, что пресс-служба клуба с юмором подошла к представлению потенциального новичка армейцев. На схеме вместо футболиста изображен герой мультфильма "Аладдин" и его тезка - визирь Джафар.

Трансляция матча ЦСКА - "Волен"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Mark Krass

Гаттузо зол!, чтож вы из последних 4 чемпионатов 3 просрали эти пидальным?)) лошары пидерские))

19:40

Гаттузо зол!

пидальные его на ближайшем рынке нашли.

17:24

ДОЗВОН ГУБЕР

АУ, коне--болелы, а кто--нибудь видел жену ВАШЕГО "гениального менеджера" вживую??? Она, случаем, не из племени "тумба--юмбо" ??? Чтой-то ОН у вас прётся по ВСЯКИМ "чунгам--чангам"...

17:10

BeeBop

shpasic...)))

17:04

shpasic

можно ещё было вместо Траоре полено нарисовать

16:43

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