Траоре и загадочный Джафар - в атаке ЦСКА против "Волена"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против "Волена". На острие атаки с первых минут выйдет Ласина Траоре. Также в "старте" выйдет находящийся на просмотре нападающий Джафар. Отметим, что пресс-служба клуба с юмором подошла к представлению потенциального новичка армейцев. На схеме вместо футболиста изображен герой мультфильма "Аладдин" и его тезка - визирь Джафар.

Наш состав на #ЦСКАВолен! Загадочный Джафар выйдет с первых минут 👀 pic.twitter.com/5JJeMAfqUZ – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 21 января 2017 г.

Трансляция матча ЦСКА - "Волен"