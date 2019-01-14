Трансферная кампания "Крылья Советов" согласовывалась с представителями региона

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин отметил, что трансферная кампания клуба в зимнее трансферное окно согласовывалась с представителями власти Самарской области.

Ранее самарская команда объявила об арендных соглашениях с защитником "Локомотива" Виталием Денисовым, а также полузащитниками "Спартака"Артемом Тимофеевым и Джано Ананидзе. Кроме того, в клуб перешли полузащитник Александр Самедов из "Спартака", защитник Роман Шишкин из "Краснодара", защитник Максим Карпов из "Зенита-2", полузащитник Антон Зиньковский из "Чертаново".

– После последней игры прошлого года против "Ростова" руководство клуба совместно с Миодрагом Божовичем очень обстоятельно обсуждало вопросы по составу команды, селекции, какие позиции надо укреплять в зимний перерыв, на каких игроков тренерский штаб не рассчитывает, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Исходя из обозначенных позиций, мнения Божовича, финансовых возможностей клуба, велась трансферная компания.

Трансферные возможности "Крыльев" жестко определены, так как мы работаем в рамках бюджета, в том числе зарплатного фонда. Все трансферные сделки, выплаты клуба, контракты игроков согласовываются и утверждаются советом директоров "Крыльев Советов". В него входят представители областного правительства, депутаты Самарской областной думы. Соответственно, все эти вещи держатся на особом контроле.