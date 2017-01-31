20:45 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Transfermarkt: "Локомотив" арендовал Кокера

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Transfermarkt утверждает, что защитник "КПР" Стивен Кокер оформил переход в "Локомотив". На специализированном трансферном сайте 25-летний футболист уже значится в качестве игрока железнодорожников. Сообщается, что российский клуб арендовал англичанина до конца сезона.

Ранее о переходе Кокера в "Локомотив" уже сообщили ряд зарубежных изданий, включая BBC. Но в команде не подтверждают эту информацию, отказываясь называть имя новичка, которого уже показали в соцсетях.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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