Трансфер Терри в "Спартак" может сорваться

По информации "СЭ", с окончательным оформлением сделки по переходу в "Спартак" экс-защитника "Челси" и сборной Англии Джона Терри возникли определенные сложности.

Никаких вопросов по контракту у 37-летнего футболиста нет (это подтверждают и источники в английских СМИ), медосмотр в римской клинике "Вилла Стюарт" также пройден успешно. Пауза же с официальным объявлением о трансфере связана с тем, что у Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о нашей стране в английской прессе.

Напомним, что дедлайн – 14 сентября. Не позднее этого срока красно-белые должны обратиться в комитет РФС по статусу игроков, который должен разрешить заявить защитника вне заявочной кампании. (Сергей Егоров)

Супертрансфер "Спартака". Терри летит в Россию //

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