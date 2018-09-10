21:35 | Футбол — РПЛ

Трансфер Терри в "Спартак" может сорваться

Джона Терри удержат в Англии? Фото REUTERS
Джона Терри удержат в Англии? Фото REUTERS
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По информации "СЭ", с окончательным оформлением сделки по переходу в "Спартак" экс-защитника "Челси" и сборной Англии Джона Терри возникли определенные сложности.

Никаких вопросов по контракту у 37-летнего футболиста нет (это подтверждают и источники в английских СМИ), медосмотр в римской клинике "Вилла Стюарт" также пройден успешно. Пауза же с официальным объявлением о трансфере связана с тем, что у Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о нашей стране в английской прессе.

Напомним, что дедлайн – 14 сентября. Не позднее этого срока красно-белые должны обратиться в комитет РФС по статусу игроков, который должен разрешить заявить защитника вне заявочной кампании. (Сергей Егоров)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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