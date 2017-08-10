Трансфер Ригони в "Зенит" может сорваться?

Вице-президент "Индепендьенте" Карлос Монтанья отметил, что "Зенит" для перехода полузащитника Эмилиано Ригони должен предоставить гарантии. В противном случае, по его словам, сделки не будет.

– Если "Зенит" не предоставит гарантии, сделка по Ригони далека от завершения. Других предложений по игроку у нас нет, – приводит слова Монтаньи Toda Pasion со ссылкой на Radio La Red.

Ранее агент полузащитника Ригони Хуан Крус Ольер сказал, что переговоры между клубами завершены. Осталось только получить окончательный ответ от "Зенита". В минувшем сезоне Ригони забил 11 голов в 30 матчах за "Индепендьенте".

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