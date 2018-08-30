Трансфер Промеса может сорваться

Вопрос с переходом форварда "Спартака" Квинси Промеса в "Севилью" не решен – вероятность сценария, при котором игрок останется в России, возросла.

Игрок вчера не полетел в Европу на медосмотр – параметры личного контракта футболиста пока полностью не согласованы. "Севилья" не готова повышать гонорар футболиста, максимум, предложенный испанским клубом, составляет 3 миллиона евро. Решение по трансферу сейчас зависит именно от футболиста. (Сергей ЕГОРОВ)

Промес: из "Спартака" в "Севилью" за 21 миллион

Почему Промес уходит из "Спартака" в "Севилью"