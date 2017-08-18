Трахтенберг начал баттл с Орловым

Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг ответил комментатору Геннадию Орлову на критику красно-белых. Трахтенберг подчеркнул, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не прислушивается к мнению комментатора.

Ранее Орлов заявил, что полузащитника Дмитрия Комбарова не нужно ставить в основной состав красно-белых, а каждый второй игрок "Спартака" не готов играть на высоком уровне.

– Гена, консультируй Манчини. Во-первых, он ближе. Во-вторых, Каррера к твоим рекомендациям не прислушивается. И, вообще, болей за "Зенит" на здоровье! – написал Трахтенберг в Твиттере.