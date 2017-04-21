"Трабзонспор" по-прежнему хочет подписать Тошича

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в "Трабзонспоре", информирует Haber61. Турецкий клуб заинтересован в приобретении 29-летнего серба, контракт которого с армейцами истекает этим летом. Ранее появлялась информация, что Тошич ведет с ЦСКА переговоры о продлении контракта.

Отмечается, что руководство "Трабзонспора" в ближайшее время намерено связаться с агентами хавбека. Клуб еще зимой пытался приобрести футболиста ЦСКА, но сделка так и не состоялась.

В этом сезоне Тошич принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых он забил один гол и отдал пять результативных передач.