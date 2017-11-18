Трабукки сомневается, что зимой Смолов сменит клуб

Агент ФИФА Марко Трабукки в преддверии матча 17-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" оценил перспективы нападающего "быков" Федора Смолова. По его мнению, форвард может сменить клуб после окончания сезона.

– Шведы уже надоели. Надеюсь, они возьмут день паузы, - сказал с улыбкой Трабукки в эфире телеканала "Наш футбол" о "быках" Андреасе Гранквисте и Викторе Классоне, которые с национальной командой победили Италию в стыковых матчах чемпионата мира-2018. - Смолов в блестящей форме. Этот матч еще более интересен из-за перерыва на сборные. Все может случиться. Непредсказуемый матч. Любая команда может выиграть. Очень жду его.

Какой матч более важный для "Спартака" – с "Краснодаром" или с "Марибором" (в группе Лиги чемпионов)? Сложно сказать. Как мы уже видели, в чемпионате нет самых важных игр. Каждый может проиграть каждому. Лидеры чемпионата не могут быть спокойны. Если "Марибор" не обыграет, то шансов уже не будет.

Смолов? Не знаю, перейдет ли он в "Спартак". Но следующим летом его переход реален в один из клубов, в том числе европейский. Зимой вряд ли, ведь "Краснодар" борется за место в Лиге чемпионов.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"