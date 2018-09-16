Трабукки намекнул, что Ханни появится в составе

Марко Трабукки, агент полузащитника Романа Еременко, намекнул, что полузащитник Софьян Ханни примет участие в игре седьмого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом". Об этом он сообщил экс-первой ракетке мира, известному болельщику красно-белых Евгению Кафельникову в Твиттере.

Трабукки написал прославленному теннисисту, что именно он предложил кандидатуру Ханни Массимо Каррере, добавив, что алжирец сыграет в матче против "Ахмата".

"Спартак" – "Ахмат": российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)