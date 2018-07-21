Товарищеский матч "Зенита" с "Интером" покажут в 41 стране мира

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что заключительный товарищеский матч против "Интера" в рамках подготовки к чемпионату России будет показан в 41 стране мира.

Игру покажут в таких странах, как Аргентина, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Эквадор, Сальвадор, Эфиопия, Гана, Гватемала, Гондурас, Италия, Кения, Лесото, Македония, Малави, Мексика, Черногория, Намибия, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Руанда, Сербия, Словения, Свазиленд, Танзания, Уганда, Уругвай, Венесуэла и Замбия.

Напомним, что встреча состоится сегодня, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча