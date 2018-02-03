Товарищеский матч "Тосно" - "Авангард" отменен

Товарищеский матч между "Тосно" и "Авангардом" отменен, информирует официальный сайт курского клуба. Встреча должна была пройти в субботу в Турции.

Напомним, ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что игроки "Тосно" приостановили свою трудовую деятельность из-за долгов по заработной плате.

– По независящим от ФК "Авангард" причинам спарринг с "Тосно" отменен, – отмечается в сообщении на официальном сайте "Авангарда".