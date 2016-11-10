Товарищеский матч между "Арсеналом" и "Локомотивом" не состоится

Тульский "Арсенал" на своем официальном сайте сообщил, что запланированный на 13 ноября товарищеский матч с "Локомотивом" не состоится. Также отмечается, что сегодня команда начала сбор на базе "Динамо" в подмосковном Новогорске. В нем принимают участие 25 футболистов. Помимо основных игроков, к тренировкам главный тренер Сергей Кирьяков привлек защитника Андрюса Рукаса и нападающего Романа Изотова из молодежного "Арсенала".