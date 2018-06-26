Товарищеские матчи. "Рубин" и "Урал" одержали победы, "Арсенал" сыграл вничью с японским клубом

Состоялись еще три товарищеских матча с участием клубов РФПЛ, которые продолжают подготовку к новому сезону.

Товарищеские матчи

"Пролетер НС" (Сербия) - "РУБИН" (РОССИЯ) - 0:2 (0:1)

Голы: Хрубик, 27 (0:1). Кочич, 73 (0:2).

26 июня. Белград. Сербия

"АРСЕНАЛ" (РОССИЯ) - "В-Варен" (Япония) - 1:1 (1:1)

Голы: Иио, 39 (0:1). Берхамов, 45 - с пенальти (1:1).

"Арсенал Т": Левашов, Денисов (Нигматуллин, 46), Беляев, Альварес (Григалава, 46), Горбатенко (Ткачев, 60), Берхамов (Лелюхин, 46), Александров, Чаушич (Леонтьев, 60), Ивакин (Аджоев, 60), Кангва (Изотов, 60), Лесовой (Коробов, 46).

26 июня. Швац. Стадион Silberstadt Arena.

"Мура" (Словения) - "Урал" (Россия) - 1:4 (0:1)

Голы: Динга, 44 (0:1). Юсупов, 54 (0:2). Бевеев, 66 (0:3). Бевеев, 66 (0:4). игрок "Муры", 90+1 (1:4).

26 июня. Горнья Радгона. Стадион Gornja Radgona Stadium.

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