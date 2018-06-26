Товарищеские матчи. "Ахмат" уступил "Лудогорцу", "Енисей" и "Зриньски" сыграли вничью

"Ахмат" в товарищеском матче уступил болгарскому "Лудогорцу" (1:3), а "Енисей" сыграл вничью с боснийским "Зриньски" (1:1).

Товарищеские матчи

"Лудогорец" (Болгария) - "АХМАТ" (Россия) - 3:1 (1:0)

Голы: Сверчок, 35 (1:0). Сверчок, 59 (2:0). Митришев, 68 (2:1). Сверчок, 81 (3:1).

26 июня. Енбах. Стадион Jenbach.

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "ЕНИСЕЙ" (Россия) - 1:1 (0:1)

Голы: Рожков, 44 (0:1). Ластро, 67 (1:1).

"Енисей": Филиппов (Нестеренко, 46), Занев (игрок на просмотре, 46), Рожков, Гасанов, Кичин (Харитонов, 46), Семакин, Комолов (Сердеров, 46), Фатуллаев (Костюков, 46), игрок на просмотре (Комков, 46), Саркисов (Обрадович, 46), Кутьин (Руднев, 46).

26 июня. Белтинци. Стадион Beltinci Sports Park

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