Тотальный теннисбол: Семак, Тимощук и Оливейра против Дзюбы, Заболотного и Оздоева. Видео

"Зенит" продолжает подготовку на сборе в Катаре. Сегодня на тренировке команда играла в теннисбол.
Футболисты (Дзюба, Заболотный и Оздоев) и тренеры (Семак, Тимощук и Оливейра) поделились на команды и перекидывали мяч через сетку.
Напомним, что "Зенит" примет участие в турнире "Фонбет Кубок Матч Премьер" и сыграет с "Локомотивом", "Спартаком", "Ростовом".
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Тотальный теннисбол: Семак, Тимощук и Оливейра VS Дзюба, Заболотный и Оздоев 🔥– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 19 января 2019 г.
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