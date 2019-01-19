11:00 | Футбол — РПЛ

Тотальный теннисбол: Семак, Тимощук и Оливейра против Дзюбы, Заболотного и Оздоева. Видео

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"Зенит" продолжает подготовку на сборе в Катаре. Сегодня на тренировке команда играла в теннисбол.

Футболисты (Дзюба, Заболотный и Оздоев) и тренеры (Семак, Тимощук и Оливейра) поделились на команды и перекидывали мяч через сетку. 

Напомним, что "Зенит" примет участие в турнире "Фонбет Кубок Матч Премьер" и сыграет с "Локомотивом" "Спартаком", "Ростовом".

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