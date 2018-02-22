"Тосно" заявил Погребняка

"Тосно" включил в заявку на сезон нападающего Павла Погребняка. Форвард начал чемпионат в составе "Динамо", но зимой москвичи расторгли с ним контракт. 34-летний экс-игрок сборной России будет выступать в "Тосно" под номером 33.

Также тосненцы дозаявили хавбеков Алексея Скворцова (номер 19), Илью Жигулева (номер 4), Александра Макарова (номер 31) и Рикардинью (номер 29), а также защитника Неманью Миюшковича (номер 5).

После 20 туров "Тосно" занимает 14-е место в турнирной таблице.