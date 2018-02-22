16:21 22 февраля | Футбол — РФПЛ

"Тосно" заявил Погребняка

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"Тосно" включил в заявку на сезон нападающего Павла Погребняка. Форвард начал чемпионат в составе "Динамо", но зимой москвичи расторгли с ним контракт. 34-летний экс-игрок сборной России будет выступать в "Тосно" под номером 33. 

Также тосненцы дозаявили хавбеков Алексея Скворцова (номер 19), Илью Жигулева (номер 4), Александра Макарова (номер 31) и Рикардинью (номер 29), а также защитника Неманью Миюшковича (номер 5).

После 20 туров "Тосно" занимает 14-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/players/pool/?cur_cc=60&curPos=20

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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crazysun78

как разница, оплачивает газпром, за 6 очков в будущем сезоне...

20:15 22 февраля

Монте-Кристо (Мститель) .

Погребняк Тосно и погребет...

19:50 22 февраля

oleg.bob

Тосно будет тошно от Погребняка!

17:45 22 февраля

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