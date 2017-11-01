"Тосно" запрещено регистрировать новичков из-за долгов перед "Зенитом"

Палата по разрешению споров РФС наложила на "Тосно" запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает официальный сайт союза. Клуб из Ленинградской области обязан выплатить "Зениту" задолженности по трансферному контракту и неустойку в полном объеме. Кроме того, тосненцы задолжали Александру Кутьину задолженность по соглашению о расторжении контракта и проценты за задержку выплаты.

Также запрет регистрировать новичков наложен на "Мордовию", выступающую в ПФЛ. Саранцы должны выплатить долги Андрею Пазину и Даниилу Чалову.

Кроме того, из-за долгов новичков запрещено регистрировать еще двум клубам ПФЛ: "Анжи-Юниору" и "Сахалину". На "Анжи-Юниор" наложены санкции из-за долгов перед тренером Сергеем Герасимцом, а на "Сахалин" - перед игроками Сергеем Бородиным, Алексеем Сапаевым, Владимиром Друковским, Максимом Волковым и Юрием Пугачевым.