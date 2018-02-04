"Тосно" закроет долги по зарплате до конца февраля

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что до конца текущего месяца клуб закроет долги по зарплате перед футболистами. Напомним, что 3 февраля футболисты из-за невыплаты заработной платы в знак протеста не вышли на контрольный матч с курским "Авангардом".

– Мы вчера вечером встретились и пришли к тому, что сегодня ребята тренируются, – цитирует ТАСС Матюшенко. – Лично я пообещал, что мы закроем долги по зарплате до конца февраля. Они не такие большие. Я не могу обвинять игроков в этой ситуации, наверное, они правы. Видимо, это должно было дойти до всех. И вместе мы эту проблему будем решать.

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