"Тосно" заключил контракт со стадионом "Петровский" о проведении матчей премьер-лиги

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил о том, что клуб заключил контракт со стадионом "Петровский" на проведение матчей чемпионата России в следующем сезоне. Вместимость арены составляет около 21 тысячи зрителей. Она была открыта в 1925 году и является одним из старейших стадионов России.

Долгое время "Петровский" являлся домашней ареной "Зенита", который в следующем сезоне, как предполагается, будет проводить матчи на новом стадионе "Санкт-Петербург".

Напомним, что "Тосно" вышел в премьер-лигу, заняв второе место в первенстве ФНЛ. Они проводили матчи на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Однако РФС и РФПЛ запретили команде выступать на данной арене, поскольку она не соответствует требованиям, а также потому, что "Тосно" зарегистрирован как клуб не из Великого Новгорода, а из Ленинградской области.