"Тосно" взял Погребняка на третий сбор

"Тосно" отправился на третий сбор в Белек. В Турцию отправилось 30 футболистов, среди которых экс-нападающий "Динамо" Павел Погребняк:

Вратари: Василий Лукичев, Михаил Опарин, Давид Юрченко; защитники: Андрей Буйволов, Раде Дугалич, Аслан Дудиев, Денис Кутин, Неманья Миюшкович, Сергей Сухарев, Евгений Чернов, Виталий Шахов, Тимофей Маргасов; полузащитники: Владимир Быстров, Вагиз Галиулин, Андерсон Карвалью, Александр Карницкий, Резиуан Мирзов, Рустем Мухаметшин, Максим Палиенко, Марко Полетанович, Нуну Роша, Рикардинью, Алексей Скворцов, Александр Трошечкин, Ян Казаев, Илья Жигулев, Александр Макаров; нападающие: Георгий Мелкадзе, Никола Труич, Павел Погребняк.

На сборе "Тосно" проведет три контрольных матча – с армянским "Бананцом" (17 февраля), курским "Авангардом" (20 февраля) и казахстанским "Акжайыком" (23 февраля).