"Тосно" взял Погребняка на третий сбор

"Тосно" отправился на третий сбор в Белек. В Турцию отправилось 30 футболистов, среди которых экс-нападающий "Динамо" Павел Погребняк:
Вратари: Василий Лукичев, Михаил Опарин, Давид Юрченко; защитники: Андрей Буйволов, Раде Дугалич, Аслан Дудиев, Денис Кутин, Неманья Миюшкович, Сергей Сухарев, Евгений Чернов, Виталий Шахов, Тимофей Маргасов; полузащитники: Владимир Быстров, Вагиз Галиулин, Андерсон Карвалью, Александр Карницкий, Резиуан Мирзов, Рустем Мухаметшин, Максим Палиенко, Марко Полетанович, Нуну Роша, Рикардинью, Алексей Скворцов, Александр Трошечкин, Ян Казаев, Илья Жигулев, Александр Макаров; нападающие: Георгий Мелкадзе, Никола Труич, Павел Погребняк.
На сборе "Тосно" проведет три контрольных матча – с армянским "Бананцом" (17 февраля), курским "Авангардом" (20 февраля) и казахстанским "Акжайыком" (23 февраля).
Дополнительная информация
- Давид Юрченко
- Вагиз Галиулин
- Владимир Быстров
- Авангард Курск
- Павел Погребняк
- Денис Кутин
- Бананц
- Аслан Дудиев
- Мухаметшин Руст.
- Андрей Буйволов
- Тимофей Маргасов
- Тосно
- Георгий Мелкадзе
- Александр Макаров
- Евгений Чернов
- Максим Палиенко
- Резиуан Мирзов
- Виталий Шахов
- Александр Трошечкин
- Илья Жигулев
- Раде Дугалич
- Михаил Опарин
- Александр Карницкий
- Андерсон Карвалью
- Нуну Роша
- Ян Казаев
- Никола Труич