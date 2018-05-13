"Тосно" вылетел в ФНЛ, крупно проиграв "Уфе", "Амкар" сыграет в стыковых матчах

В матче 30-го тура премьер-лиги "Тосно" проиграл "Уфе" со счетом 0:5 и вылетел в ФНЛ. Этот результат также позволил "Уфе" занять шестое место, которое может позволить участвовать в Лиге Европы. Этого права из-за отсутствия лицензии УЕФА лишился как раз "Тосно", выигравший Кубок России.

В другом матче "Амкар" не смог дома победить "Ахмат" (0:0), играя с 50-й минуты в большинстве. Пермяков, как и "Анжи", ждет участие в стыковых матчах за право играть в следующем сезоне в премьер-лиге. "Ростов" смог избежать стыковых матчей благодаря победе над "Уралом" (1:0).

В параллельном поединке "Краснодар" сыграл вничью с "Рубином" со счетом 1:1 и остался четвертым.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: Ионов, 57.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Юсупов, 90), Ионов (Зуев, 72), Гулиев (Маер, 90), Скопинцев, Сигурдарсон.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Ароян, Чернов (Портнягин, 76), Фидлер, Кулаков, Димитров (Глушков, 89), Емельянов, Ильин (Евсеев, 85), Эль-Кабир, Бикфалви.

Предупреждения: Фидлер, 41. Ароян, 88.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Гаврилин (Владимир), Глот (Ярославль).

13 мая. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 37483 зрителя.

"Амкар" (Пермь) – "Ахмат" (Грозный) – 0:0

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Милькович, Идову, Конде (Бодул, 59), Рязанцев, Сиваков, Гащенков, Гол, Баланович (Огуде, 74), Форбс (Костюков, 64).

"Ахмат": Городов, Родолфу, Семенов, Плиев, Анхель, Мохаммади, Гиголаев, Швец (Мбенг, 78), Исмаэл, Митришев (Бериша, 64), Балай (Иванов, 60).

Предупреждения: Костюков, 82. Бодул, 84.

Удаление: Анхель, 51.

Судьи: Николаев (Москва). Данченко, Колосков (все Уфа).

13 мая. Пермь. Стадион "Звезда".

"Краснодар" – "Рубин" (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: Мамаев, 56 (1:0). Азмун, 87 (1:1).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаузинью, 73), Газинский, Классон, Перейра (Шишкин, 66), Вандерсон Масиэл (Каборе, 79), Смолов.

"Рубин": Джанаев (Рыжиков, 83), Энаке, Устинов, Сесар Навас (Гранат, 11), Камболов (Сорокин, 46), Кудряшов, Коновалов, Могилевец, Нобоа, Попов, Азмун.

Предупреждения: Вандерсон Масиэл, 43. Камболов, 45+2. Перейра, 48. Смолов, 61.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Чельцов (Москва), Лебедев (Санкт-Петербург).

13 мая. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

"Уфа" – "Тосно" – 5:0 (2:0)

Голы: Живоглядов, 30 (1:0). Сысуев, 32 (2:0). Игбун, 50 (3:0). Пауревич, 81 (4:0). Живоглядов, 84 (5:0).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Тумасян (Засеев, 79), Неделчару, Аликин (Сафрониди, 84), Йокич, Салатич, Пауревич, Обляков, Игбун, Сысуев (Карп, 43).

"Тосно": Юрченко, Маргасов (Жигулев, 63), Буйволов, Дугалич, Е.Чернов, Нуну Роша, Полетанович, Скворцов (Труич, 72), Галиулин, Рикардинью, Карницкий (Мелкадзе, 46).

Предупреждения: Нуну Роша, 29. Скворцов, 47. Тумасян, 52. Живоглядов, 85. Сафрониди, 88.

Судьи: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки), Петросян (Бронницы).

13 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник".