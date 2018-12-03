"Тосно" вернет стадиону "Петровский" долг в 13 миллионов рублей

"Тосно" выплатит спортивному комплексу "Петровский" долг в 12,9 миллиона рублей по решению арбитражного суда, информирует портал "Электронное правосудие". Как сообщалось ранее, спорткомплекс подал в суд на "Тосно" в сентябре текущего года.

Стадион "Петровский" ранее был домашней ареной "Зенита", а затем стал домашней ареной "Тосно".

Кроме того, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ряд исков на общую сумму около 43 миллионов рублей к "Тосно", инициировавшему процедуру своего банкротства