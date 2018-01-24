"Тосно" в товарищеском матче обыграл "Младост"

"Тосно" в заключительном товарищеском матче на первом сборе обыграл "Младост" (1:0). Победу команде из Ленинградской области принес точный удар Резиуана Мирзова.

Следущий матч "Тосно" запланирован на 3 фервля. Команда Дмитрия Парфенова встретится с курским "Авангардом".

Товарищеский матч

"Младост Д" - "Тосно" - 0:1 (0:1)

Гол: Мирзов, 15.

"Тосно": Опарин (Лукичев, 46), Сухарев (Маргасов, 46), Буйволов (Сухарев, 50), Кутин (Чернов, 46), Дугалич, Мирзов (Мухаметшин, 46), Карницкий (Скворцов, 46), Полетанович (Трошечкин, 46), Рикардинью (Андерсон Карвалью, 46), Мелкадзе (Труич 60), Труич (Палиенко, 30).

Удаление: Буйволов, 50.