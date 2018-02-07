"Тосно" уступил "Дебрецену", Погребняк отыграл один тайм

"Тосно" проиграл "Дебрецену" со счетом 0:3 в товарищеском матче. Отметим, что на просмотре российского клуба находится нападающий Павел Погребняк, который провел первый тайм в этой встрече. Напомним, что ранее московское "Динамо" расторгло контракт с 34-летним футболистом.
Товарищеский матч
"Дебрецен" – "Тосно" – 3:0 (0:0)
Голы: Варга, 58 (1:0). Кеньвеш, 64 (2:0). Йованович, 75 (3:0).
"Тосно": Опарин (Лукичев, 46), Маргасов, Миюшкович, Чернов, Дугалич, Палиенко (Быстров, 67), Мирзов (Галиулин, 67), Нуну Роша (Скворцов, 67), Полетанович (Трошечкин, 67), Труич (Андерсон Карвалью, 67), Погребняк (Карницкий, 46).
Lars Berger
Погребняк ушел - посыпались голы в ворота "Тосно". Команда не соответствует уровню Павла. Он отыграл первый тайм. Оставалось еще 6 раздач, убрали...
19:45