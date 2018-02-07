"Тосно" уступил "Дебрецену", Погребняк отыграл один тайм

"Тосно" проиграл "Дебрецену" со счетом 0:3 в товарищеском матче. Отметим, что на просмотре российского клуба находится нападающий Павел Погребняк, который провел первый тайм в этой встрече. Напомним, что ранее московское "Динамо" расторгло контракт с 34-летним футболистом.

Товарищеский матч

"Дебрецен" – "Тосно" – 3:0 (0:0)

Голы: Варга, 58 (1:0). Кеньвеш, 64 (2:0). Йованович, 75 (3:0).

"Тосно": Опарин (Лукичев, 46), Маргасов, Миюшкович, Чернов, Дугалич, Палиенко (Быстров, 67), Мирзов (Галиулин, 67), Нуну Роша (Скворцов, 67), Полетанович (Трошечкин, 67), Труич (Андерсон Карвалью, 67), Погребняк (Карницкий, 46).