"Тосно" усилился защитником сборной Черногории

Пресс-служба "Тосно" объявила о подписании защитника сборной Черногории Неманьи Миюшковича. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на два сезона. Отметим, что футболист уже играл в России в 2010-2012 годах. На его счету 38 матчей за дубль "Динамо", а в "Амкаре" защитник ни разу не появлялся на поле.

Также Миюшкович выступал за "Сараево", "Рудар" и "Вардар". Последним его клубом был казахстанский "Тараз". На счету футболиста два матча за сборную Черногории.