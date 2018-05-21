"Тосно" - "Уралу" о Парфенове: "Любите и оберегайте Дмитрия Владимировича"

ФК "Тосно" в своем официальном Твиттере дал напутствие "Уралу". Сообщение от клуба из Ленинградской области появилось в ответ на заявление екатеринбуржцев о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера.

– Любите и оберегайте Дмитрия Владимировича, – ответил "Тосно".

Напомним, что в прошлом сезоне Парфенов возглавлял "Тосно", который выиграл Кубок России и покинул премьер-лигу.