"Тосно" - "Уралу" о Парфенове: "Любите и оберегайте Дмитрия Владимировича"

ФК "Тосно" в своем официальном Твиттере дал напутствие "Уралу". Сообщение от клуба из Ленинградской области появилось в ответ на заявление екатеринбуржцев о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера.
– Любите и оберегайте Дмитрия Владимировича, – ответил "Тосно".
Напомним, что в прошлом сезоне Парфенов возглавлял "Тосно", который выиграл Кубок России и покинул премьер-лигу.
Любите и оберегайте Дмитрия Владимировича👏– ФК ТОСНО (@fctosno) 21 мая 2018 г.
awko36
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15:18