"Тосно" согласовал контракт с Погребняком

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о том, что клуб согласовал условия личного контракта с нападающим Павлом Погребняком. 34-летний россиянин был на просмотре в клубе во время второго зимнего сбора в Турции, который завершился в воскресенье.
- Сегодня начинается третий учебно-тренировочный сбор "Тосно", на котором Павел будет присутствовать, - цитирует ТАСС Матюшенко. - Личные условия контракта с Погребняком согласованы, думаю, что в ближайшие два дня мы подпишем контракт.
Напомним, что ранее московское "Динамо" расторгло контракт с форвардом. 34-летний Погребняк сыграл в этом сезоне всего 25 минут в чемпионате России. За бело-голубых он забил один гол в 17 матчах.
grey174
Ну, всё! Рухнет бюджет "Тосно"!!!
18:16
inspire
баламошка может руководители просто хотят вместе с Пашкой попилить бюджет. =============== скорей всего ... тем более, что, Пашу играть никто не зовет, а с Динамо он оторвал столько, что при распиле и на треть будет согласен ))))
18:05
alex-ls
пердив ждет таких умельцев
17:52
ЗЗ+
Динамо тоже в свое время "согласовало" :))
17:41