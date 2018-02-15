"Тосно" согласовал контракт с Погребняком

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о том, что клуб согласовал условия личного контракта с нападающим Павлом Погребняком. 34-летний россиянин был на просмотре в клубе во время второго зимнего сбора в Турции, который завершился в воскресенье.

- Сегодня начинается третий учебно-тренировочный сбор "Тосно", на котором Павел будет присутствовать, - цитирует ТАСС Матюшенко. - Личные условия контракта с Погребняком согласованы, думаю, что в ближайшие два дня мы подпишем контракт.

Напомним, что ранее московское "Динамо" расторгло контракт с форвардом. 34-летний Погребняк сыграл в этом сезоне всего 25 минут в чемпионате России. За бело-голубых он забил один гол в 17 матчах.