17:32 | Футбол — РФПЛ

"Тосно" согласовал контракт с Погребняком

5

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о том, что клуб согласовал условия личного контракта с нападающим Павлом Погребняком. 34-летний россиянин был на просмотре в клубе во время второго зимнего сбора в Турции, который завершился в воскресенье.

- Сегодня начинается третий учебно-тренировочный сбор "Тосно", на котором Павел будет присутствовать, - цитирует ТАСС Матюшенко. - Личные условия контракта с Погребняком согласованы, думаю, что в ближайшие два дня мы подпишем контракт.

Напомним, что ранее московское "Динамо" расторгло контракт с форвардом. 34-летний Погребняк сыграл в этом сезоне всего 25 минут в чемпионате России. За бело-голубых он забил один гол в 17 матчах.

 
 

 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4962612

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

grey174

Ну, всё! Рухнет бюджет "Тосно"!!!

18:16

inspire

баламошка может руководители просто хотят вместе с Пашкой попилить бюджет. =============== скорей всего ... тем более, что, Пашу играть никто не зовет, а с Динамо он оторвал столько, что при распиле и на треть будет согласен ))))

18:05

alex-ls

пердив ждет таких умельцев

17:52

ЗЗ+

Динамо тоже в свое время "согласовало" :))

17:41

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!