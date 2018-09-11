"Тосно" снова подал заявление о банкротстве

"Тосно" вновь подал иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области, сообщает ТАСС. Дата заседания пока не назначена. Ранее суд вернул без рассмотрения заявление о признании банкротом футбольного клуба. В опубликованном определении суда отмечалось, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке.

"Тосно" был основан в 2013 году, а уже в 2017-м дебютировал в премьер-лиге. В сезоне-2017/18 клуб выиграл кубок России и при этом вылетел в ФНЛ. Из-за финансовых проблем команда прекратила свое существование.