"Тосно" с Погребняком обыграл чешский "Словацко"

"Тосно" победил чешский клуб "Словацко" в контрольном матче. В стартовом составе клуба из Ленинградской области вышел бывший нападающий сборной России Павел Погребняк. 34-летний форвард является свободным агентом после разрыва контракта с "Динамо". В "Тосно" он находится на просмотре.

Контрольный матч

"Словацко" (Чехия) - "ТОСНО" (Россия) - 1:2 (0:1)

Голы у "Тосно": Труич, 10 (0:1). Мелкадзе, 55 (0:2).

"Тосно": Юрченко (Лукичев, 46), Буйволов, Маргасов (Кутин, 79), Чернов, Дугалич, Галиулин (Быстров, 63), Карницкий, Нуну Роша, Погребняк (Мелкадзе, 46), Рикардинью (Трошечкин, 70), Труич (Мирзов, 63).