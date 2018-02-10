19:14 | Футбол — РФПЛ

"Тосно" с Погребняком обыграл чешский "Словацко"

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"Тосно" победил чешский клуб "Словацко" в контрольном матче. В стартовом составе клуба из Ленинградской области вышел бывший нападающий сборной России Павел Погребняк. 34-летний форвард является свободным агентом после разрыва контракта с "Динамо". В "Тосно" он находится на просмотре.

Контрольный матч

"Словацко" (Чехия) - "ТОСНО" (Россия) - 1:2 (0:1)

Голы у "Тосно": Труич, 10 (0:1). Мелкадзе, 55 (0:2).  

"Тосно": Юрченко (Лукичев, 46), Буйволов, Маргасов (Кутин, 79), Чернов, Дугалич, Галиулин (Быстров, 63), Карницкий, Нуну Роша, Погребняк (Мелкадзе, 46), Рикардинью (Трошечкин, 70), Труич (Мирзов, 63).

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Андрей Троцкийй

А что, Погребняк начал посещать игры своей команды? Или просто в Турине игры в этот день не было? Как его после такого вообще еще кто-то согласился взять к себе? Или у Тосно настолько безысходность?

20:21

igogohruhru

Погребняк- кремень! Опять не забил.

19:59

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