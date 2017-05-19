 "Тосно", "Ротор" и московское "Торпедо" получили лицензии РФС. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Тосно", "Ротор" и московское "Торпедо" получили лицензии РФС

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РФС на своем официальном сайте объявил о выдаче лицензии на следующий сезон ряду клубов. По итогам заседания комиссии РФС по лицензированию было принято решение о выдаче лицензий "Тосно", нижегородскому "Олимпийцу", петербургскому "Динамо", "Ротору", московскому "Торпедо", ижевскому "Зениту" и "Авангарду".

Напомним, что "Тосно" в следующем сезоне будет выступать в премьер-лиге. Его лицензирование ранее было отложено из-за проблем с домашним стадионом. Позднее было решено, что "Тосно" будет играть на стадионе "Петровский".

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86501.html

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