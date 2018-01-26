12:48 | Футбол — РФПЛ

"Тосно" проявляет интерес к Погребняку

Главный тренер "Тосно" Дмитрий ПАРФЕНОВ и Павел ПОГРЕБНЯК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер "Тосно" Дмитрий ПАРФЕНОВ и Павел ПОГРЕБНЯК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", "Тосно" интересуется нападающим Павлом Погребняком, с которым вчера "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт.

34-летний Погребняк перешел в "Динамо" в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел за "Динамо" один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1).

Почему "Динамо" расторгло контракт с Погребняком. Вот обоснование // 
Олег Артемов: "Погребняк? Все комментарии – у "Динамо" // 
Александр Зотов: "Зачем "Динамо" это сделало? Погребняк выиграет дело" // 
Вячеслав Матюшенко: "Погребняк? "Тосно" ищет нападающих" 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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EVIL915

Поделиться с молодыми как лямы срубать, ничего не делая, и датым за рулём дорогой иномарки ездить... Да, и кутить в Италии на матче, вместо игры своего клуба...

17:08

karlikf1

Ну, а почему нет. Считаю, что Погребняк далеко не самый последний игрок и сможет ещё принести пользу, напр. такому клубу, как Тосно. Да и вероятно хорошие, товарищеские отношения с Парфёновым играют свою роль. Поможет приятелю поднатаскать молодёжь. Что бы здесь в комментах не писали многочисленные кресельно-диванные "эксперт" и "специалисты", а пользу клубу Погребняк принесёт, ему есть чем поделиться в плане опыта с молодыми игроками.

14:53