"Тосно" проявляет интерес к Погребняку

Как стало известно "СЭ", "Тосно" интересуется нападающим Павлом Погребняком, с которым вчера "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт.
34-летний Погребняк перешел в "Динамо" в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел за "Динамо" один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1).
Почему "Динамо" расторгло контракт с Погребняком. Вот обоснование //
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Вячеслав Матюшенко: "Погребняк? "Тосно" ищет нападающих"
EVIL915
Поделиться с молодыми как лямы срубать, ничего не делая, и датым за рулём дорогой иномарки ездить... Да, и кутить в Италии на матче, вместо игры своего клуба...
17:08
karlikf1
Ну, а почему нет. Считаю, что Погребняк далеко не самый последний игрок и сможет ещё принести пользу, напр. такому клубу, как Тосно. Да и вероятно хорошие, товарищеские отношения с Парфёновым играют свою роль. Поможет приятелю поднатаскать молодёжь. Что бы здесь в комментах не писали многочисленные кресельно-диванные "эксперт" и "специалисты", а пользу клубу Погребняк принесёт, ему есть чем поделиться в плане опыта с молодыми игроками.
14:53