"Тосно" проявляет интерес к Погребняку

Как стало известно "СЭ", "Тосно" интересуется нападающим Павлом Погребняком, с которым вчера "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт.

34-летний Погребняк перешел в "Динамо" в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел за "Динамо" один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1).

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