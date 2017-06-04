"Тосно" продлит контракты с тренерским штабом Парфенова до 12 июня

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что весь тренерский штаб команды точно продолжит свою работу в следующем сезоне. Также руководитель отметил, что контракты с главным тренером Дмитрием Парфеновым и его штабом будут подписаны до 12 июня.

– Пока что сроки контракта мы с тренерским штабом не обсуждали, – цитирует ТАСС Матюшенко. – Команда сегодня улетает в Москву на сбор. Думаю, числа 12-го мы этот вопрос закроем, весь тренерский штаб точно остается, плюс мы подписываем еще нового тренера по физподготовке.

Напомним, что "Тосно" занял второе место по итогам сезона в ФНЛ и пробился в премьер-лигу.